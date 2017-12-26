Google'ın geliştirdiği yeni yapay zeka, kendini eğiterek fotoğraflarınızı puanlayacak ve aralarından en iyilerini bulmanıza yardımcı olacak.

Fotoğraf uygulamaları resimlerdeki objeleri bulmanıza yardım edebiliyor ama bu resimlerin paylaşmaya değer olup olmadığını söylemiyor. Şimdilik bu konuda kendi fikrinizi kullanmak zorundasınız ama Google'ın geliştirdiği yeni yapay zeka yakında size bu konuda yardım etmeye başlayabilir.

KENDİNİ EĞİTİP FOTOĞRAFLARI PUANLIYOR

Google, üzerinde çalıştığı bir Nöral Görsel Değerlendirme (NIMA) sistemi hakkında detayları açıkladı. Bu sistem, hem teknik hem de estetik olarak sevme olasılığınıza göre resimleri puanlıyor. Sistem, fotoğraf yarışmaları gibi yerlerdeki fotoğraflardan ve bunlara verilen puanlardan kendini eğitiyor.

Sistem, eğer varsa referans fotoğraflar kullanabiliyor ama ideal hedef bir fotoğraf yoksa istatistiksel modelleri de kullanabiliyor.

EN İYİ FOTOĞRAFI BULDURACAK

Sonuç olarak bu sistem, fotoğrafları değerlendirirken insanlarınkine benzer bir yargı kullanmış oluyor. Bu da fotoğrafçılık uygulamaları için birçok avantaj demek. Örneğin, çektiğiniz yığınla fotoğrafın arasından bulanık veya güzel bir açıdan çekilmemiş fotoğrafları eleyip hemen en iyisine ulaşmanızı sağlayabilir.

Kaynak: haberinburada