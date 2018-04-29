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FOTOĞRAF TAKSİM'DEN! İSTİKLAL'DE ADIM ATACAK YER KALMADI


Fotoğraf Taksim'den! İstiklal'de adım atacak yer kalmadı
Tarih : 29 Nisan 2018, 20:50
Puan Ver : Fotoğraf Taksim'den! İstiklal'de Adım Atacak Yer Kalmadı(7/10)3

Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, Taksim'e akın etti. Bugün oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin de etkisiyle İstiklal Caddesi'ni hıncahınç dolduran vatandaşlar, hafta sonu tatilinin keyfini çıkardı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE ADIM ATACAK YER KALMADI

İstanbul'da havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar Taksim'e akın etti. Vatandaşların yoğunluğu nedeniyle İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı. Taksim Meydanı'nda ise vatandaşlar gezerek hem havanın hem de tatilin keyfini çıkarttı.

TRAMVAY VE AMBULANS İLERLEYEMEDİ

Bugün oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini izlemek isteyen çok sayıda vatandaşın da formalarıyla Taksim'e geldiği görüldü. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık nedeniyle nostaljik tramvay ve ambulans ilerlemekte güçlük çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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