FOTOĞRAF TAKSİM'DEN! İSTİKLAL'DE ADIM ATACAK YER KALMADI
Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, Taksim'e akın etti. Bugün oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin de etkisiyle İstiklal Caddesi'ni hıncahınç dolduran vatandaşlar, hafta sonu tatilinin keyfini çıkardı.
İSTİKLAL CADDESİ'NDE ADIM ATACAK YER KALMADI
İstanbul'da havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar Taksim'e akın etti. Vatandaşların yoğunluğu nedeniyle İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı. Taksim Meydanı'nda ise vatandaşlar gezerek hem havanın hem de tatilin keyfini çıkarttı.
TRAMVAY VE AMBULANS İLERLEYEMEDİ
Bugün oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini izlemek isteyen çok sayıda vatandaşın da formalarıyla Taksim'e geldiği görüldü. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık nedeniyle nostaljik tramvay ve ambulans ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: haberinburada
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