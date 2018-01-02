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Fotoğrafına yapılan yorumu görünce mahkemeye koştu

FOTOĞRAFINA YAPILAN YORUMU GÖRÜNCE MAHKEMEYE KOŞTU

Aleyna Tilki'nin fotoğrafının bulunduğu bir sayfada, "Alt kısımda olan şenpazelere sanatçı diyen develer" şeklinde yorum yapan organizatör Mustafa Kadir B.'nin, 2 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.

Tarih : 02 Ocak 2018, 00:20
Puan Ver : Fotoğrafına Yapılan Yorumu Görünce Mahkemeye Koştu(10/10)6

Organizatör Mustafa Kadir B. (34), geçtiğimiz yıl kasım ayında Facebook üzerinden Aleyna Tilki'nin fotoğrafının bulunduğu bir sayfada, "Alt kısımda olan şenpazelere sanatçı diyen develer" şeklinde yorum yaptı. Mustafa Kadir B., aynı sayfada genç şarkıcının fotoğrafının yanına maymun fotoğrafı koyarak paylaşımda bulundu.

SUÇLAMAYI KABUL ETTİ

Habertürk'te yer alan habere göre, Aleyna Tilki'nin şikâyeti üzerine Mustafa Kadir B. hakkında soruşturma başlatıldı. İfadesinde suçlamayı kabul eden organizatör Mustafa Kadir B.'nin, "Sinirli anımda yaptığım bir şeydi. Bizim çocuklarımız televizyon izliyor. Giyim tarzını da beğenmiyordum. Bir kız çocuğunun insanların karşısına böyle çıkması hoşuma gitmiyordu. Zoruma gitmişti. O anki şeyle öyle bir şey yapmıştım. İsim zikretmemiştim" dediği öğrenildi.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

'Hakaret' suçunun uzlaşma kapsamında kalması nedeniyle tarafların dosyası uzlaşma bürosuna gönderildi. Soruşturma dosyasına bir uzlaştırmacı da belirlendi. Ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

2 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Kadir B. Hakkında suçu işlediğine dair kamu davası açılmasını gerektirir yeterli delilin bulunduğunu belirterek, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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