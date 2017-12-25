FOTOĞRAFLAR GELDİ, ELON MUSK'IN ŞAKASI YOK! TESLA MARKA ARACINI UZAYA GÖNDERİYOR
Elon Musk, herkesin şaka sandığı "Uzaya araba gönderme" projesinin ne kadar ciddi olduğunu, son Instagram gönderisi ile kanıtladı
Elon Musk, SpaceX'in Falcon Heavy roketi için planlarını açıkladığı sırada, aynı zamanda kiraz kırmızısı bir Tesla Roadster'ı David Bowie'nin Space Oddity'si çalarken uzaya ulaştırılacağı sözünü vermişti. Bunun bir şaka olduğu düşünülse de görünüşe göre Musk'ın niyeti ciddi. Musk, Mars'ın yakınında yörüngeye girmeye hazırlanan Roadster'in yeni fotoğraflarını yayınlayarak bunu kanıtladı.
FOTOĞRAFINI YAYINLADI
Musk'ın Instagram hesabındaki fotoğraf serisi, normalde test uçuşlarının, yük testi için beton veya çelik bloklar taşıdığını açık bir şekilde hatırlatıyor. Ancak Musk, bunun yerine kendi Roadster'ını Güneş çevresinde eliptik bir yörüngeye göndermeye hazırlanıyor. Bu sahnenin de gelecekte Tesla, Musk veya SpaceX'i düşündüğümüzde aklımıza ilk gelecek şeylerden biri olacağına kesin gözüyle bakılabilir.
Kaynak: haberinburada
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