FOTOĞRAFLARLA DEAŞ SONRASI MUSUL: BİR YANDA SEVİNÇ, BİR YANDA YIKIM
Bir yanda Irak ordusu ve halkı, Musul'un kurtarılmasını kutlarken, diğer yanda ise yoğun çatışmaların sonucunda ortaya çıkan enkaz kaldırılmaya çalışılıyor.
Irak ordusunun Irak Şam İslam Devleti'nin (DEAŞ) elinden alarak zafer ilan ettiği ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'da, geriye yoğun bir duman kokusu ve üzerini ince beyaz bir tozun kapladığı enkaz yığını kalmış.
ASKERLER ZAFERLERİNİ YENİDEN İLAN EDİYORLAR
Askerler sokaklarda DEAŞ savaşçılarının geride bıraktıklarını ellerini almış, zaferlerini bir kez daha ilan ediyorlar.
ABD KOALİSYON GÜÇLERİ HAVA SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR
ABD liderliğindeki koalisyon güçleri ise zafere rağmen pazar günü de hava saldırılarını sürdürdü.
BİNLERCE SİVİL GÜVENLİ BÖLGELERE GÖNDERİLİYOR
Ordu güçleri şimdi, binlerce sivilin güvenli bölgelere götürülmesi için yardım ediyor.
MUSUL'UN YENİDEN İNŞASI YILLAR ALACAK
DEAŞ'ın arkasında bıraktığı tarihi kent Musul'un yeniden inşa edilmesi ise yıllar alacak.
EN BÜYÜK YIKIM: DEAŞ ESARETİNDEKİ ÇOCUKLUK YILLARI
Savaşın geride bıraktığı en büyük yıkım, DEAŞ esareti altında geçirilen çocukluk yılları.
ÇOCUKLAR ARTIK KURŞUN SESLERİNE TEPKİ VERMİYOR
Musul'daki BBC muhabirlerinin izlenimlerine göre, çocuklar artık kurşun seslerine tepki vermeyecek kadar duyarsızlaşmış.
DEAŞ'IN ARDINDA BIRAKTIKLARI KAYBEDİLEN YAŞAMLARDAN FAZLA
Musul'da DEAŞ'ın ardında bıraktıkları, yıkılan binalar ve kaybedilen yaşamlardan daha fazlası. Ailelerin bir yükü de, kaybettikleri yakınlarını arkalarında bırakmak.
Kaynak: haberinburada
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