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frankfurt'ta sandıklar kapatıldı

FRANKFURT'TA SANDIKLAR KAPATILDI

Frankfurt'ta oy verme işleminde bir kişi iki farklı sandıkta oy kullandı. CHP'li üyenin durumu fark etmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) haber verildi. YSK'nın talimatıyla oy verme işlemi bir süre durduruldu.

Tarih : 01 Nisan 2017, 13:45
Puan Ver : Frankfurt'ta Sandıklar Kapatıldı(6/10)5


Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, ‘Evet' oyu verdiği öne sürülen Nizamettin U. isimli seçmen dün sabah saat 09.47'de Frankfurt Başkonsolosluğu'nun bahçesindeki seçim bürosuna geldi ve ilk olarak üç nolu sandıkta oy kullandı. Sonrasında dört nolu sandığa geçen U. burada da oy kullandı. U'nun iki kez oy kullandığını fark eden CHP'li üye itiraz etti. Ancak itiraz geçikmiş ve oy sandığa atılmıştı.



 



kaynak:diken








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