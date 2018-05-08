FRANSA, ABD BASININI YALANLADI: BİZE BİLGİ VERİLMEDİ
Fransa, ABD basınında çıkan nükleer anlaşma iddiasını yalanladı. Fransa'dan yapılan açıklamada, "Trump görüşmede nükleer anlaşma konusunda bilgi vermedi." ifadeleri kullanıldı.
Fransa, ABD basınında çıkan Trump, Macron ile yaptığı görüşmede nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi iddiasını yalanladı.
ABD BASINI TRUMP'IN ANLAŞMADAN ÇEKİLECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
New York Times gazetesi, Trump'ın Macron ile yaptığı görüşmede ABD'nin anlaşmadan çekileceğini söylediğini öne sürdü.
FRANSA NÜKLEER ANLAŞMA KONUSUNDA BİLGİ VERİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Bunun üzerine ise Fransa'dan son dakika açıklaması geldi. Fransa'dan gelen açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın görüşmede nükleer anlaşma konusunda bilgi vermediği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Japon Kızı Dava Açmıştı! Süleymanoğlu'nun Mezarı Açılacak
- 'bu Adam Sevilmez Mi?' Demişti! Üzücü Haber Geldi
- Erdoğan, Seçim Vaatlerinde Beştepe'yi Satacağım Diyen İnce'ye Sert Çıktı: Bu Nasıl Cüce Bir Politika
- Twitter Paylaşımına Maltepe Belediye Başkanı Yanıt Verdi
- Son Dakika! Erdoğan, İnce İle Görüşmesine İlişkin Konuştu: Tarih Henüz Netleşmedi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Olay İddia! Gençlerbirliği'nin Yıldızı 6 Ay Men Edilebilir
- Ünlü Yıldız Dua Lipa Şampiyonlar Ligi Finalinde Yürek Hoplatacak!
- Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez İle Anlaşmaya Vardı
- Türk Futbolunda Devrim! İşte Çevrim İçi Var'ın Uygulanacağı Maçlar
- Akhisarspor Taraftar Grubu Akigolar Ziraat Türkiye Kupası Finaline Gitmeme Kararı Aldı
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar