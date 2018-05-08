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Fransa, ABD basınını yalanladı: Bize bilgi verilmedi

FRANSA, ABD BASININI YALANLADI: BİZE BİLGİ VERİLMEDİ

Fransa, ABD basınında çıkan nükleer anlaşma iddiasını yalanladı. Fransa'dan yapılan açıklamada, "Trump görüşmede nükleer anlaşma konusunda bilgi vermedi." ifadeleri kullanıldı.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 21:10
Puan Ver : Fransa, Abd Basınını Yalanladı: Bize Bilgi Verilmedi(5/10)1

Fransa, ABD basınında çıkan Trump, Macron ile yaptığı görüşmede nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi iddiasını yalanladı.

ABD BASINI TRUMP'IN ANLAŞMADAN ÇEKİLECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

New York Times gazetesi, Trump'ın Macron ile yaptığı görüşmede ABD'nin anlaşmadan çekileceğini söylediğini öne sürdü.

FRANSA NÜKLEER ANLAŞMA KONUSUNDA BİLGİ VERİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Bunun üzerine ise Fransa'dan son dakika açıklaması geldi. Fransa'dan gelen açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın görüşmede nükleer anlaşma konusunda bilgi vermediği ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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