Uefa, Galatasaray İçin Kararını Erteledi
Whatsapp'a Yerli Rakip Çıktı: İletee
Fenerbahçe'den Derbi Savunması! Tff'ye Sunum Yapılacak
Türkiye'den Abd'ye 'ohal'de Seçim' Cevabı!
Fransa, Abd'ye Destek Verince Suriye'den Karşı Hamle Geldi
Ali Şen'in F.Bahçe Başkanlık Yarışında Destekleyeceği Aday Belli Oldu
Ekonomi Bakanı Açıkladı: Türk Lirası Zorunlu Olacak
Netanyahu'dan İran'a Gözdağı: Büyük Bedel Öderler
Bakanlık Olaylı Derbi İçin Harekete Geçti! 3 Müfettiş Görevlendirildi
Talihsiz Bebek Oyuncak Ayının Altında Boğularak Can Verdi
Beşiktaş Maçı Öncesi Protesto! Antrenmana Çıkmadılar
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu İddialı Konuştu: Herkes Alkışlayacak
Trenin Üstüne Çıktı, Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Tite Kararını Verdi! Talisca Var, Giuliano Yok
Genç Kız Birlikte Yürüdüğü Arkadaşını Otobüsün Altına İtti, Ölümcül Şaka Anbean Görüntülendi
'türkiye'ye Yaptırım Uygularız' Diyen Abd'ye Sert Cevap: Şantaj
Yurtta Cinsel Organı Dışarıda Gezen Görevli: Sana Saldırasım Geliyor
Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne Yanıt: En Büyük Mağdur Biziz
Psg'nin Brezilyalı Futbolcusu Thiago Silva, 2020'de Takımdan Ayrılacak
Liseli Emircan'ın Katilleri, Oto Hırsızlığı Operasyonunda Yakalandı

Fransa, ABD'ye destek verince Suriye'den karşı hamle geldi

FRANSA, ABD'YE DESTEK VERİNCE SURİYE'DEN KARŞI HAMLE GELDİ

Suriye Devlet Başkanı Başer Esad, 2001 yılında aldığı Légion d'Honneur nişanını Fransa'nın ABD'ye köle olduğunu söyleyerek geri verdi.

Tarih : 20 Nisan 2018, 20:40
Puan Ver : Fransa, Abd'ye Destek Verince Suriye'den Karşı Hamle Geldi(5/10)1

Suriye Devlet Başkanı Başer Esad 2001 yılında aldığı Légion d'Honneur şeref nişanını Fransa'ya iade etti. Esad "ABD'ye köle olan bir ülkenin ödülünü taşımayacağını" söyledi.

"BU BİR ONUR DEĞİLDİR"

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dışişleri bakanlığı Fransa Cumhuriyeti tarafından Devlet Başkanı Esad'a takılan Légion d'Honneur nişanını iade etti. Başkan Esad'ın teröristleri destekleyen ABD'nin takipçisi ve kölesi olan bir ülkenin verdiği nişanı takması bir onur değildir" dedi.

Esad'ın hamlesi Fransa'nın nişanı geri çekmek için disiplin süreci başlattığını açıklamasının ardından geldi.

FRANSA, ABD'YE DESTEK VERDİ

Fransa kısa bir süre önce Suriye'nin kimyasal silahlar kullandığı iddialarının üzerine hava saldırıları düzenleyen ABD ve İngiltere'ye katılmıştı. Suriye nişanı Şam'daki Romanya Büyükelçiliği üzerinden Fransa'ya iade etti.

Esad 2001 yılında görevi babasından devraldıktan sonra nişanın en yüksek kademesine layık görülmüştü. Fransa her yıl insan hakları, basın özgürlüğü ve benzer çalışmalarda Fransa'ya verilen hizmetler için 3 bin kişiye Légion d'Honneur nişanı veriyor.




ABD, İngiltere ve Fransa haftasonunda Duma'ya yapılan kimyasal silah saldırılarına yanıt olarak Suriye hükümetine ait alanları bombalamıştı.

Suriye hükümeti kimyasal silah kullandığı iddialarını yalanlıyor.

Légion d'Honneur nişanı geçmişte Benito Mussolini, Francisco Franco, Muammer Kaddafi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi tartışmalı isimlere de verildi.

Fransa Panama eski lideri Manuel Norriega ve tecavüzle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'dan nişanı geri aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fransa  Abd  Ye  Destek  Verince  Suriye  Den  Karşı  Hamle  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER