FRANSA, ABD'YE DESTEK VERİNCE SURİYE'DEN KARŞI HAMLE GELDİ
Suriye Devlet Başkanı Başer Esad, 2001 yılında aldığı Légion d'Honneur nişanını Fransa'nın ABD'ye köle olduğunu söyleyerek geri verdi.
Suriye Devlet Başkanı Başer Esad 2001 yılında aldığı Légion d'Honneur şeref nişanını Fransa'ya iade etti. Esad "ABD'ye köle olan bir ülkenin ödülünü taşımayacağını" söyledi.
"BU BİR ONUR DEĞİLDİR"
Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dışişleri bakanlığı Fransa Cumhuriyeti tarafından Devlet Başkanı Esad'a takılan Légion d'Honneur nişanını iade etti. Başkan Esad'ın teröristleri destekleyen ABD'nin takipçisi ve kölesi olan bir ülkenin verdiği nişanı takması bir onur değildir" dedi.
Esad'ın hamlesi Fransa'nın nişanı geri çekmek için disiplin süreci başlattığını açıklamasının ardından geldi.
FRANSA, ABD'YE DESTEK VERDİ
Fransa kısa bir süre önce Suriye'nin kimyasal silahlar kullandığı iddialarının üzerine hava saldırıları düzenleyen ABD ve İngiltere'ye katılmıştı. Suriye nişanı Şam'daki Romanya Büyükelçiliği üzerinden Fransa'ya iade etti.
Esad 2001 yılında görevi babasından devraldıktan sonra nişanın en yüksek kademesine layık görülmüştü. Fransa her yıl insan hakları, basın özgürlüğü ve benzer çalışmalarda Fransa'ya verilen hizmetler için 3 bin kişiye Légion d'Honneur nişanı veriyor.
ABD, İngiltere ve Fransa haftasonunda Duma'ya yapılan kimyasal silah saldırılarına yanıt olarak Suriye hükümetine ait alanları bombalamıştı.
Suriye hükümeti kimyasal silah kullandığı iddialarını yalanlıyor.
Légion d'Honneur nişanı geçmişte Benito Mussolini, Francisco Franco, Muammer Kaddafi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi tartışmalı isimlere de verildi.
Fransa Panama eski lideri Manuel Norriega ve tecavüzle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'dan nişanı geri aldı.
Kaynak: haberinburada
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