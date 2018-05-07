Şehir, Deniz, Gökyüzü Ve Sis... İşte Ordu'da Muhteşem 4'lünün Dansı
Şenol Güneş Net Konuştu: Git Demedikleri Sürece Gitmem
Aykut Kocaman, Transfer Dedikodularına Son Noktayı Koydu
Muhammed Salah'tan Jürgen Klopp'u Çıldırtan Hareket
Gizemli Komşudan Şaşırtan Not: 'koca Göğüslerini Görmek Zorunda Mıyız'
Erdoğan, Muharrem İnce'nin Talebine Yeşil Işık Yaktı!
Salih Mirzabeyoğlu'nun Beyin Ölümü Gerçekleşti!
Ak Parti'li Vekil Canlı Yayında Trafik Teröründen Bahsederken Kaza Meydana Geldi
Fransa Açıkça Abd'ye Savaş Uyarısı Yaptı!
Beşiktaş Sahasında Kayserispor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu
Mario Balotelli'den Fransız Hakemlere Ağır Küfür!
İstanbul'da Yola Çıkacaklar Dikkat! Tüm Seferler İptal Edildi
Putin Gözünü Kararttı! 12 Yaşındaki Çocuğu Bile Kelepçelediler
Beyin Kanaması Geçiren Ferguson Yoğun Bakımda Kalmaya Devam Edecek
Evlenme Teklifini Reddeden Genç Kızı, Tecavüz Edip Ateşe Verdi
Korkunç Ölüm! Boğanın Altında Kalan Sporcu Feci Şekilde Can Verdi
3 Yavru Köpek, Vahşice Öldürülmüş Halde Bulundu!
Batman'da Film Gibi Dolandırıcılık! 13 Milyon Lira Toplayarak Ortadan Kayboldu
Öğrenci Servisi Şarampole Yuvarlandı: 16 Öğrenci Yaralandı
Fenerbahçe'nin Çılgın Projesi Resmen Açıklandı!

Fransa açıkça ABD'ye savaş uyarısı yaptı!

FRANSA AÇIKÇA ABD'YE SAVAŞ UYARISI YAPTI!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD'nin İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin savaşa yol açabileceğini söyledi.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 19:30
Puan Ver : Fransa Açıkça Abd'ye Savaş Uyarısı Yaptı!(9/10)5

Almanya'da yayımlanan Der Spiegel'e konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin savaşa yol açabileceğini açıkladı.

"PANDORANIN KUTUSU AÇILIR VE SAVAŞ ÇIKABİLİR"

Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çıkma planlarını değerlendirdi.

Sputnik'in aktardığına göre Macron, "Pandoranın kutusu açılır ve savaş çıkabilir" dedi. Macron, Trump'ın yeni bir çatışmayı körükleme amaçladığını düşünmediğini de kaydetti.

TRUMP, KARARINI 12 MAYIS'TA AÇIKLAYACAK

Başkan Trump, nükleer anlaşmayla ilgili kararını 12 Mayıs'ta açıklayacağını belirtmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fransa  Açıkça  Abd  Ye  Savaş  Uyarısı  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER