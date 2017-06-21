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fransa adalet bakanı istifa etti!

FRANSA ADALET BAKANI İSTİFA ETTİ!

Fransa Adalet Bakanı François Bayrou istifa ettiğini açıkladı

Tarih : 21 Haziran 2017, 10:41
Puan Ver : Fransa Adalet Bakanı İstifa Etti!(5/10)7


 Fransa Adalet Bakanı François Bayrou istifa ettiğini açıkladı.



Fransa seçimlerinin ikinci turunun yapılmasının ardından ilk olarak Savunma Bakanı Sylvie Goulard yeni kabinede olmak istemediğini belirterek istifa etmişti.



Şimdi de  Fransa Adalet Bakanı François Bayrou, yeni kabinede olmak istemediğini belirterek istifa ettiğini açıkladı.



Merkez - sağ Demokrasi Hareketi lideri de olan Bayrou, Fransa seçimlerinde Cumhurbaşkanı Macron'un partisine rakip olarak parlamento ve başkanlık seçimine katılmıştı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Fransa  Adalet  Bakanı  İstifa  Etti    haber

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