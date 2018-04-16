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Fransa Cumhurbaşkanı, Başörtüsü Tartışmalarına Noktayı Koydu
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Fransa Cumhurbaşkanı, başörtüsü tartışmalarına noktayı koydu

FRANSA CUMHURBAŞKANI, BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMALARINA NOKTAYI KOYDU

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Birlik içinde olmak istiyorsak, din ve inanç hürriyetini kabul etmek zorundayız. Fransa'da başörtüsüne saygı gösterilmeli" dedi.

Tarih : 16 Nisan 2018, 11:00
Puan Ver : Fransa Cumhurbaşkanı, Başörtüsü Tartışmalarına Noktayı Koydu(7/10)3

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BFMTV ve Mediapart tarafından canlı yayınlanan özel programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İNANÇ HÜRRİYETİNİ KABUL ETMEK ZORUNDAYIZ"

Ülkede Müslümanlar ve başörtüsü konulu bir soruya yanıt veren Macron, İslam dininin özellikle göçler ve nüfus hareketlilikleri sonrası Fransa'da yaygınlaştığını söyledi. Bugün 4,5 - 6 milyon Müslüman Fransız vatandaşının olduğunu dile getiren Macron, "Öncelikle bu din Fransa için yeni sayılır. Tarihte Fransa'nın Katolik, Protestan ve Yahudilik ile ilişkisi vardı. Çok sayıda yurttaşımız bu yeni olgudan korkuyor. Birlik içinde olmak istiyorsak, din ve inanç hürriyetini kabul etmek zorundayız." dedi.

"BAŞÖRTÜSÜNE SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Bu korkunun radikal akımlar nedeniyle beslendiğinin altını çizen Macron, bunun gerçek İslam olmadığını kaydetti.

"Başörtülü bir kadınla karşılaştığınız zaman ne hissediyorsunuz?" şeklindeki soruya Macron, "Saygı duyuyorum" cevabını verdi. Macron, Fransa'da buna saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

"TOPLUM LAİK DEĞİLDİR"

Fransa'da başörtüsü yasağını getirecek bir yasal düzenleme taraftarı olmadığını kaydeden Macron, İslam dini ile geleneksel Fransız yaşam biçiminin farklılıklarına değindi.

Macron Fransa'da bir dönem tartışma konusu olan başörtülü annelerin çocuklarıyla okul gezilerine ve faaliyetlerine katılmalarına ilişkin, "Eğer vatandaşsalar, okulda görevli veya çalışan değilseler örtülerini takabilirler çünkü okul laiktir, toplum laik değildir." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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