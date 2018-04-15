FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON: ESAD'IN SALDIRISI TÜRKİYE VE RUSYA'NIN ARASINI AÇTI
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Esad rejiminin Doğu Guta'daki kimyasal saldırısının Türkiye ve Rusya'nın arasını açtığını söyledi.
Esad rejiminin Doğu Guta'nın Duma bölgesinde gerçekleştirdiği kimyasal saldırı sonrası ABD ve İngiltere ile birlikte Şam yönetimine ait kimyasal tesisleri vuran Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, operasyonla ilgili çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.
"FÜZELER HEDEFİNİ VURDU"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'ye yönelik saldırı kapsamında ortak Fransız jetlerinden ateşlenen tüm füzelerin hedefini vurduğunu söyledi.
"ESAD'IN SALDIRILARI TÜRKİYE VE RUSYA'NIN ARASINI AÇTI"
"Putin'e Suriye'nin kimyasal silah kullanmasında Rusya'nın suç ortağı olduğunu söyledim" diyen Macron ayrıca, Esad rejiminin kimyasal saldırılarının Rusya ve Türkiye'nin arasını açtığını ileri sürdü.
Kaynak: haberinburada
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