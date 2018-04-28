FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'A YOLSUZLUK SUÇLAMASI!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyalarını yürüttüğü dönemde bazı kurumlardan olağan dışı indirim aldığı gerekçesi ile suçlanıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlık seçim kampanyalarında, bazı kurumlardan olağan dışı indirim aldığı gerekçesi ile suçlanıyor.
YÜZDE YÜZ İNDİRİMLİ MİTİNG ALANI KİRALANDI
Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb'a yakınlığı ile bilinen Olivier Ginon'un organizasyon şirketi GL tarafından Macron'a yüzde yüz indirimli olarak miting alanı kiraladığı Fransız basınında yer aldı. Bununla birlikte aynı şirketin Macron'a seçim kampanyalarında kullanılacak teçhizatların kiralanması konusunda da ciddi bir indirim yaptığı ortaya çıktı. Ulaşılan verilere göre Macron'un, 2016'nın Aralık ayında, 39 bin 490 Euro maliyeti olan teçhizatları, 9 bin Euro'ya kiraladığı ortaya çıktı.
ADAYIN SEÇİLME HAKKININ YOK OLMASINA NEDEN OLABİLİR
Siyasi Finansman ve Kampanya Hesapları Ulusal Komisyonu (CNCCFP) tarafından sorgulanan GL Organizasyon ise şirketi bu indirimin "olağan" olduğunu söyledi. Öte yandan böyle bir indirimden yararlanmamış olan adaylar yaptıkları açıklamada böyle bir indirimin yasak olduğuna dikkat çekerek yaşananların adayın seçilme hakkının yok olmasına sebep olabileceğini belirtti.
Kaynak: haberinburada
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