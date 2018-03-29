FRANSA CUMHURBAŞKANI'NDAN SKANDAL YPG YORUMU: KÜRTLERE GARANTİ VERDİK
Son Dakika! Fransa Cumhurbaşkanı skandal açıklamalarda bulundu. Emmanuel Macron YPG ile ilgili konuşurken "Kürtlere destek garantisi ve sözü verdik" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Kürtlere destek garantisi verdik. Suriye Demokratik Güçleri ve Türkiye arasında arabulucuk rolü üstlenmek istiyoruz" dedi.
Bu sözlerin, ABD Başkanı Trump'ın "Suriye'den çekilmeyi düşünüyoruz" açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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