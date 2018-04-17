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Fransa, Devlet Yöneticilerine Özel Şifreli İletişim Uygulaması Geliştirecek
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Fransa, Devlet Yöneticilerine Özel Şifreli İletişim Uygulaması Geliştirecek

FRANSA, DEVLET YÖNETİCİLERİNE ÖZEL ŞİFRELİ İLETİŞİM UYGULAMASI GELİŞTİRECEK

Fransa Teknoloji Bakanlığı, ülkenin kendi güvenli ve şifreli mesajlaşma platformunu geliştireceğini açıkladı.

Tarih : 17 Nisan 2018, 11:30
Puan Ver : Fransa, Devlet Yöneticilerine Özel Şifreli İletişim Uygulaması Geliştirecek(9/10)5

Fransa hükümeti, devlet yöneticilerinin özel konuşmalarının yabancı unsurlar tarafından gözetlenebileceği endişelerini gidermek için kendi kripto mesajlaşma servisini geliştirmeye hazırlanıyor.

GÖRÜŞMELERİN GİZLİLİĞİNDEN ŞÜPHELİLER

Dünyanın en popüler şifreli mesajlaşma uygulamalarından hiçbirisi Fransa merkezli değil ve bu nedenle Telegram gibi uygulamaları yoğun olarak kullanan Fransız yöneticileri konuşmalarının yabancı ülke istihbaratları tarafından gözetlenebileceğini düşünüyor.

Bu endişeler üzerine harekete geçen bakanlık, bir devlet memuru geliştirici tarafından geliştirilen yeni bir şifreli mesajlaşma uygulamasının testlerine başladı. Bakanlık sözcüsü, yeni iletişim uygulamasının 20 devlet yöneticisiyle test edilmeye başlandığını ve yaz aylarında tüm devlet organlarında zorunlu iletişim aracına dönüştürüleceğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron.

FACEBOOK'UN İHLALİ HAREKETE GEÇİRDİ

ABD ve Rusya tarafından şifrelenmeyen bir kripto mesaj servisine sahip olmamız gerekiyor." diyen bakanlık sözcüsü, "Facebook'ta gördüğümüz gibi potansiyel veri ihlallerinin olabileceğini düşünmeye başladık ve bu nedenle harekete geçtik." şeklinde devam etti.

2014 yılında WhatsApp'ı satın alan Facebook, on milyonlarca kullanıcısının verilerinin Cambridge Analytica isimli politik danışmanlık şirketi tarafından seçimleri manipüle etmek için kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.

Bakanlık sözcüsü, Fransa devletini şifreli mesajlaşma yazılımının gelecekte tüm Fransız vatandaşlarının kullanımına da sunulabileceğini belirtti.

Bir önceki hükümetin ekonomi bakanı olan Macron'un o dönem iktidarda olan rakiplerinin bile gözetleyemeyeceği konuşmalar yapmak için Telegram kullandığı ve bugün bile kabinesindeki birçok kişiyle her sabah Telegram üzerinden iletişim kurduğu biliniyor.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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