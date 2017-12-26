FRANSA, GALATASARAYLI GOMİS'İ KONUŞUYOR
Fransız basını Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'daki başarılı performansını manşetlerine taşıdı.
Galatasaray'da sezonun ilk yarısını 14 golle kapatan Bafetimbi Gomis, Fransız basının da manşetlerinde yer aldı. L'Equipe'in 'Galatasaray'ın lokomotifi, Gomis' başlığı ile manşetine taşıdığı haberde Fransız yıldızın başarısına vurgu yapılırken, takım arkadaşı Sofiane Feghouli'nin de sözlerine yer verildi.
ALEYNA TİLKİ SÜRPRİZİ
L'Equipe'in haberinde Aleyna Tilki'nin Gomis ile özdeşleşen şarkısına da vurgu yapılırken "Türk popunu seviyorsanız Gomis size Aleyna Tilki'den 'Sen olsan bari' şarkısını öneriyor" ifadeleri de yer aldı.
Gomis'in Galatasaray'daki başarılı performansıyla ilgili Feghouli'nin de sözlerine yer verilirken, Cezayirli oyuncu "Bafe Türkiye'de çok mutlu. İstatistiklerin yanından futbol sahasının dışında günlük hayatında da çok mutlu. Ona güveniyoruz. Bafe çok profesyonel. Benim gibi kazanmaya aç, kupalar kazanmak istiyor. Aynı takımda olduğumuz için mutluyum" ifadelerini kullandı.
"GOMIS BURADA ÇOK MUTLU"
Feghouli Gomis'in Marsilya'dan ayrılmasını da değerlendirdi ve "Marsilya Gomis'in gitmesine neden izin verdi bilmiyorum. Bunun ayrıntılarını ona da sormadım. Şu an burada çok mutlu. İiy sonuçlar alıyoruz, iyi çalışıyoruz. Marsilya başka bir seçim yaptı, Gomis de başka bir seçim. Futbol böyle bir şey. Gomis şimdi Galatasaray'da kendini yolunu çiziyor ve taraftar da Gomis'ten dolayı çok mutlu" şeklinde konuştu.
Bafetimbi Gomis, Galatasaray formasıyla Süper Lig'in ilk yarısında 14 gole imza attı.
Kaynak: haberinburada
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