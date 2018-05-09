Evlerine Gizli Kamera Sistemi Kurup Akıl Almaz Olayları Kaydettiler
'param Bitti' Deyip Aldatılma İddialarına Noktayı Koydu!
Kritik Yasa Meclis'ten Geçti, Büyük Üniversiteler Bölündü!
Eski Galatasaraylı Ontivero'dan Şaşırtan Transfer
Fransa Kupası Psg'nin!
İngiliz General'den, Ypg'ye Şaşırtan Uyarı!
Okay Yokuşlu'nun Menajeri Transfer Dedikodularına Son Noktayı Koydu!
Bakan Müjdeyi Verdi! 25 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak
Premier Ligden Bir Takım Daha Düştü!
Abd'nin İran Kararı Petrol Fiyatlarını Yükseltti
Türkiye'den Trump'ın İran Kararına İlk Yorum: Yeni Çatışmalara Sebep Olacak
Törene Damga Vuran Dekolte! Elbisenin Altını Görenler Şaşı Oldu
İsrail, Esed'in Karargahlarını Vurdu!
İyi Parti Standına Saldırı Düzenleyenler Hakkında Karar Verildi!
Ömer Halisdemir'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Puis'ten Akaryakıtta Zam Çıkışı! Araç Sahiplerinin Yüreğine Su Serpti
İran'dan Trump'ın Nükleer Kararına İlk Tepki: Abd'nin Sözünü Tutmadığını Gördük
Trump'ın İran Kararına İlk Tepkiler! Sadece İki Ülke Destek Verdi
Trump, İran Kararını Verdi, İsrail Savaş Pozisyonu Aldı!
Trump'ın İran Kararına Beştepe'den İlk Yorum: Çatışmalara Yol Açabilir

Fransa Kupası PSG'nin!

FRANSA KUPASI PSG'NİN!

PSG, Fransa Kupası finaline 3. lig temsilcisi Les Herbiers'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 01:20
Puan Ver : Fransa Kupası Psg'nin!(7/10)3

Fransa Kupası finalinde Paris Saint Germain, 3. lig olan Ulusal Lig'den Les Herbiers ile karşı karşıya geldi. Paris Saint Germain, zayıf rakibi karşısında hata yapmadı ve 90 dakika sonunda sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ÜST ÜSTE 4 KEZ KUPANIN SAHİBİ

Paris Saint Germain, bu sonuçla Fransa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmayı başardı. PSG, bu kupada üst üste 4. kez mutlu sona ulaşmış oldu.

Unai Emery'nin öğrencilerine rakipleri karşısında galiibyeti getiren golleri 26. dakikada Giovani Lo Celso ve 74. dakikada penaltıdan Edinson Cavani kaydetti.

Paris SG, hafta sonu ligde taraftarı önünde Rennes'i konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fransa  Kupası  Psg  Nin    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER