FRANSA MACERASI BİTTİ! SNEİJDER GİDİYOR
Galatasaray'dan Fransız ekibi Nice'e transfer olan Sneijder'in menajeri, ABD ekibi Los Angeles'la görüşmelere başladı.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Fransız ekibi Nice'e transfer olan Wesley Sneijder, yalnızca 8 maçta görev alırken; yeniden sakatlandı ve 1 ay daha sahalardan uzak kalacak.
Yaşanan bu gelişme sonrasında Nice kulübü de Hollandalı yıldızdan beklentilerini iyice düşürdü. Nice'te hayalkırıklığı olan Sneijder'in menajeri Guido Albers de ABD ekibi Los Angeles FC ile görüşmelere başladı.
ABD'DE TRANSFER DÖNEMİ 1 OCAK'TA BAŞLIYOR
Hollanda basınında yer alan habere göre, Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers transfer görüşmek için Los Angeles'a uçtu. Amerika'da transfer döneminin 1 Ocak'ta başlayacak olmasından dolayı bu dönemi boş geçirmek istemeyen ve Nice'e giden Sneijder, ABD ekibi ile yeniden temasa geçti.
Los Angeles FC yetkilileri ve Albers'in anlaşma sağlamasın durumunda Sneijder'in yeni rotası Amerika olacak. 21 yatırımcısı bulunan ve yeni kurulan Los Angeles takımında Nomar Garciaparra, Chad Hurley, Tony Robbins ve Will Ferrell'ın katkısı var.
Kaynak: haberinburada
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