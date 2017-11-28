Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı

Fransa macerası bitti! Sneijder gidiyor

FRANSA MACERASI BİTTİ! SNEİJDER GİDİYOR

Galatasaray'dan Fransız ekibi Nice'e transfer olan Sneijder'in menajeri, ABD ekibi Los Angeles'la görüşmelere başladı.

Tarih : 28 Kasım 2017, 15:50
Puan Ver : Fransa Macerası Bitti! Sneijder Gidiyor(6/10)2

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Fransız ekibi Nice'e transfer olan Wesley Sneijder, yalnızca 8 maçta görev alırken; yeniden sakatlandı ve 1 ay daha sahalardan uzak kalacak.

Yaşanan bu gelişme sonrasında Nice kulübü de Hollandalı yıldızdan beklentilerini iyice düşürdü. Nice'te hayalkırıklığı olan Sneijder'in menajeri Guido Albers de ABD ekibi Los Angeles FC ile görüşmelere başladı.

ABD'DE TRANSFER DÖNEMİ 1 OCAK'TA BAŞLIYOR

Hollanda basınında yer alan habere göre, Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers transfer görüşmek için Los Angeles'a uçtu. Amerika'da transfer döneminin 1 Ocak'ta başlayacak olmasından dolayı bu dönemi boş geçirmek istemeyen ve Nice'e giden Sneijder, ABD ekibi ile yeniden temasa geçti.

Los Angeles FC yetkilileri ve Albers'in anlaşma sağlamasın durumunda Sneijder'in yeni rotası Amerika olacak. 21 yatırımcısı bulunan ve yeni kurulan Los Angeles takımında Nomar Garciaparra, Chad Hurley, Tony Robbins ve Will Ferrell'ın katkısı var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fransa  Macerası  Bitti  Sneijder  Gidiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER