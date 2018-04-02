Türkiye'nin sert tepkisine rağmen Münbiç konusunda adımlar atmaya devam eden Fransa'nın Münbiç'e 50 uzman askerini gönderdiği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda Suriye'den çekileceklerini iddia etmiş, hemen ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "SDG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapabiliriz" demişti.

Türkiye, Fransa'dan gelen bu teklife oldukça sert çıkış sergilerken ortaya atılan bir iddia gündeme oturdu.

4 UÇAKLA 50 UZMAN GÖNDERİLDİ İDDİASI

Donald Trump-Emmanuel Macron teması sonrası iki ülke, Suriye'de PKK'yı koruma seferberliğine girişti. İddiaya göre, ABD Münbiç'e 300 askerini daha gönderirken Fransa ise aynı bölgeye 4 uçakla 50 uzman personelini yolladı. Münbiçliler işgalcilere karşı ayaklanmak için Ankara'dan işaret bekliyor. Askerlerin cuma günü gönderildiği belirtiliyor.

Kaynak: haberinburada