FRANSA RAHAT DURMUYOR! MÜNBİÇ'E UZMAN ASKERLERİNİ GÖNDERDİ
Türkiye'nin sert tepkisine rağmen Münbiç konusunda adımlar atmaya devam eden Fransa'nın Münbiç'e 50 uzman askerini gönderdiği iddia ediliyor.
Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda Suriye'den çekileceklerini iddia etmiş, hemen ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "SDG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapabiliriz" demişti.
Türkiye, Fransa'dan gelen bu teklife oldukça sert çıkış sergilerken ortaya atılan bir iddia gündeme oturdu.
4 UÇAKLA 50 UZMAN GÖNDERİLDİ İDDİASI
Donald Trump-Emmanuel Macron teması sonrası iki ülke, Suriye'de PKK'yı koruma seferberliğine girişti. İddiaya göre, ABD Münbiç'e 300 askerini daha gönderirken Fransa ise aynı bölgeye 4 uçakla 50 uzman personelini yolladı. Münbiçliler işgalcilere karşı ayaklanmak için Ankara'dan işaret bekliyor. Askerlerin cuma günü gönderildiği belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Kuş Yuvadan Uçuyor! Menajeri Resmi Teklifleri Açıkladı
- Galatasaray, Skorbord Krizine Noktayı Koydu: Çalışanları Uyardık
- Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz Ünder Ve Cüneyt Çakır Heyecanı Başlıyor
- Fenerbahçe'de Seçimde 25 Bin Üye Oy Kullanabilecek
- Dünya Kupası Elçisi, Trabzonspor Maçı Sonrası Galatasaraylı Taraftarları Coşturdu
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar