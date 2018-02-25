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Fransa'da 8 Milyon Kadın Tecavüze Uğramış

FRANSA'DA 8 MİLYON KADIN TECAVÜZE UĞRAMIŞ

Fransa'da yapılan yeni araştırmaya göre, ülkede her 8 kadından biri hayatlarında en az bir kez tecavüze uğradı. Bu da 8 milyon kadına denk geliyor.

Tarih : 25 Şubat 2018, 21:20
Puan Ver : Fransa'da 8 Milyon Kadın Tecavüze Uğramış(8/10)4

Fransa'da yapılan araştırmada, ülkedeki kadın nüfusunun yüzde 12'sine denk gelen 8 milyon kadının hayatlarında en az bir kere tecavüze uğradığını ortaya çıkardı.

KADINLARIN YÜZDE 43'Ü CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDI

Fransa merkezli düşünce kurumu olan Jean Jaurès'ın yaptığı araştırma, Fransa'da yaşayan kadınların yüzde 43'ünün istemedikleri halde 'cinsel amaçlı temasa' maruz kaldığını gösteriyor.

"BİRDEN FAZLA KEZ TACİZE UĞRADIK"

Araştırma aynı zamanda Fransa'da kadınların yüzde 58'inin rahatsız edici teklifler aldığını da belirtiyor.

Fransızca yayımlanan ve 2 bin kadınla yapılan araştırma cinsel taciz ve şiddetin ülkedeki boyutlarını gözler önüne sermek için gerçekleştirildi.

Bu tarz cinsel tacizlere uğradığını söyleyen kadınlar bunun birden fazla kez tekrar ettiğini de aktarıyor.

Rapor, mağdurların yaşadıklarının yarattığı ağır ve uzun süreli travmanın altını çiziyor.

"DOMUZUNU İHBAR ET"

ABD'de başladıktan sonra bütün dünyayı etkisi altına alan #BenDe (#MeToo) kampanyası son aylarda Fransa'da da yankı bulmuştu.

Fransa'da kadınlar hem sosyal medyada hem sokaklarda 'domuzunu ihbar et' sloganıyla eylemler düzenledi.

FRANSIZ OYUNCUDAN SKANDAL MEKTUP

Ancak ünlü Fransız oyuncu Catherine Deneuve 100 kadınla beraber, cinsel taciz skandallarıyla fitili ateşlenen hareketin "aşırılığa" varmaya başladığı uyarısını yapan, "erkeklerin kadınlara asılmakta serbest olması gerektiğini" açıklayan bir mektuba imza attı.

Gelen tepkiler üzerine ise Deneuve cinsel taciz mağdurlarından özür dilediğini açıkladı.



Cinsiyet Eşitliği Bakanı Marlène Schiappa ise kadınların cinsel tacize karşı örgütlendiği hareketlere destek veriyor.

Schiappa cinsel taciz ve şiddete yönelik cezaların artması için çalışıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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