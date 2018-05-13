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FRANSA'DA BIÇAKLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI


Fransa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Tarih : 13 Mayıs 2018, 00:00
Puan Ver : Fransa'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı(6/10)2

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Polisin saldırganı vurduğu belirtildi. Bıçaklı saldırıda en az 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı kaydedildi. Olayın terör olup olmadığı yönünde henüz açıklama yapılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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