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Fransa'da Cami Kapısına Domuz Kafası Asıldı

FRANSA'DA CAMİ KAPISINA DOMUZ KAFASI ASILDI

Fransa'nın güneyindeki Pont-de-Beauvoisin kentinde, bir caminin kapısına domuz kafası asıldığı bildirildi.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 00:10
Puan Ver : Fransa'da Cami Kapısına Domuz Kafası Asıldı(10/10)6

Fransa, yine müslümanlara yönelik bir saldırıyla gündemde. Pont-de-Beauvoisin kentinde, bir caminin kapısına domuz kafası asıldı.

SABAH NAMAZINA GELİNCE GÖRDÜLER

Yerel Le Dauphine gazetesinin haberine göre, cemaat sabah namazı için camiye geldiği sırada kapıya asılı domuz kafası ile karşılaştı.

CAMİ DERNEĞİ ŞİKAYETÇİ OLACAK

Cami derneğinin suç duyurusunda bulunacağı belirtilirken, emniyet yetkililerinin saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

CAMİYE IRKÇI YAZILAR YAZILMIŞTI

Daha önce de saldırıya uğrayan caminin duvarına 2014'te ırkçı yazılar yazılmıştı.Fransa İslam Konseyine (CFCM) bağlı Fransa İslamofobiye Karşı Ulusal Gözlemevi (ONCI) ocak ayında yayımladığı raporda, ülkede 2016'da resmi kayıtlara geçmiş 182 Müslüman karşıtı saldırının yaşandığını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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