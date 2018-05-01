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Fransa'da Göstericiler 1 Mayıs'ta Etrafa Zarar Vererek Ortalığı Yakıp Yıktı
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Fransa'da Göstericiler 1 Mayıs'ta Etrafa Zarar Vererek Ortalığı Yakıp Yıktı

FRANSA'DA GÖSTERİCİLER 1 MAYIS'TA ETRAFA ZARAR VEREREK ORTALIĞI YAKIP YIKTI

Fransa'da 1 Mayıs İşçi Bayramı gösterileri sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilirken, ortalık karıştı. Yüzlerce gösterici etrafa zarar vererek, ortalığı yakıp yıktı.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : Fransa'da Göstericiler 1 Mayıs'ta Etrafa Zarar Vererek Ortalığı Yakıp Yıktı(10/10)6

Fransa'da 1968 Mayıs olaylarının 50. yıl dönümünde 1 Mayıs İşçi Bayramı gösterileri gerginlik altında başladı.

FRANSIZ POLİSİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Bu yıl, demiryolu işçileri ve Air France çalışanlarının grevleriyle şekillenen 1 Mayıs gösterilerinde, Fransız polisi çok sıkı güvenlik önlemleri aldı.

VALİLİK BANKA VE BENZERİ İŞ YERLERİNİ HEDEF ALAN EYLEMCİLERE KARŞI UYARDI

Ülkede süren grevler nedeniyle Paris Valiliği, göstericilerin arasına karışan çevredeki banka ve benzeri iş yerlerini kırıp döken eylemcilere karşı dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

YÜZLERCE GÖSTERİCİ ORTALIĞI YAKIP YIKTI

Paris'teki Bastille Meydanında buluşan gruplar, belirlenen yürüyüş güzergahından İtalyan meydanına kadar yürüyüp burada gösteriyi sonlandırdı. Ancak yüzlerce gösterici ise etraftakilere zarar vererek, ortalığı yakıp yıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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