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Fransa'da halk ayaklandı! On binlerce kişi sokaklara döküldü

FRANSA'DA HALK AYAKLANDI! ON BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Fransa'da, hükümetin reform ve kemer sıkma politikalarını protesto için 130'dan fazla kentte düzenlenen gösterilere on binlerce kişi katılırken, başkent Paris'teki yürüyüşte şiddet olayları yaşandı.

Tarih : 19 Nisan 2018, 23:10
Puan Ver : Fransa'da Halk Ayaklandı! On Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü(5/10)1

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonunun (CGT), çok sayıda sendikanın desteğiyle "Mücadeleyi Birleştirme" sloganıyla düzenlediği grev ve gösteri çağrısına 130'dan fazla kentte katılım oldu.

GÖSTERİLERE BİRÇOK SİYASETÇİ DESTEK VERDİ

Demiryolu, sağlık, enerji, temizlik, havacılık, posta işletmeleri, eğitim ve kamu çalışanları ile öğrenciler gösterilere katıldı.

Başkent Paris'te Montparnasse Meydanı'ndan İtalya Meydanı'na kadar yürüyen göstericilere CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez ve çok sayıda siyasetçi destek verdi.

ONBİNLERCE KİŞİ GÖSTERİLERE KATILDI

Polis, gösteriye 15 bin 300, organizasyon komitesi ise 45 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Ülkenin farklı bölgelerinde üniversiteleri blokaj eden öğrenciler de yürüyüşe katıldı. Sorbonne başta olmak üzere farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin de bulunduğu grubun yürüyüş güzergahından çıkmaya çalışması üzerine gerginlik yaşandı. Gerginliğin artması nedeniyle polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve tazyikli su kullandı. Bu arada, çok sayıda iş yeri ve otobüs durakları zarar gördü, bir otelin giriş kapısı da kırıldı.

VERSAY SARAYI ZİYARETE KAPATILDI

Grev nedeniyle Paris yakınlarındaki Versay Sarayı'nın da ziyarete kapatıldığı duyuruldu.

Ülkenin güneyindeki Marsilya şehrinde de Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Başkanı Jean-Luc Melenchon'un da katılarak destek verdiği gösteriye, Valilik 5 bin 500, organizasyon komitesi ise 65 bin kişinin katıldığını bildirdi.

22 MART'TAKİ GENEL GREVE 500 BİN KİŞİ KATILMIŞTI

Hükümetin reform ve kemer sıkma politikaları çerçevesinde çok sayıda sektörde planlanan değişiklikler nedeniyle ülkede bir süredir grev ve gösteriler düzenleniyor. Kademeli olarak adlandırılan haftanın belli günleri düzenlenen grevler dışında, 22 Mart'ta genel grev düzenlenmiş ve buna 500 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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