FRANSA'DA HÜKÜMET KARŞITLARI POLİSLE ÇATIŞTI: 51 GÖZALTI
Fransa'da hükümet karşıtı protestolarda göstericiler ve polis arasında çatışma çıktı. Olaylarda 51 gösterici gözaltına alındı.
Fransa'da hükümet karşıtı protestolarda göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Yaşanan arbedede polis 51 göstericiyi gözaltına aldı.
51 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI
Fransa'da hükümet karşıtı gösterilerde göçmenlere destek amacı ile toplanan protestoculara polis müdahale etti. Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Yaşanan olaylarda 51 kişi gözaltına alındı. Polisin, sorgusu yapılan göstericilerden bazılarını serbest bırakırken 17 kişiyi gözaltında tuttuğu belirtildi.
MAĞAZALARA SALDIRDILAR
Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gösteriler sonrası olay yerinden uzaklaşan protestocular çevredeki banka şubelerine, emlak ofislerine, sigorta şirketleri ile telefon satışı yapan bazı mağazalara saldırdı. Gösterilerden sonra yapılan açıklamalarda, göstericilerin maddi olarak çok büyük bir zarara yol açtığı kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mucize Kurtuluş! Bariyere Saplanan Bu Otomobilden Sağ Çıktı
- Umre Diye Balıklıgöl'e Götürmüşlerdi! O Firma Hakkında Karar Verildi
- Chp'li Vekilin Kızının Düğünü Ak Parti Ve Chp'yi Bir Araya Getirdi
- Temizlik İşçisi Bulduğu Altın Ve Para Dolu Çantayı Bakın Ne Yaptı
- Sakince Kaldırımda Yürüyorlardı! Başlarına Mermi Gibi Beton Yağdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'de Sevgilisinin Cinsel İçerikli Görüntülerini Paylaştığı Kadın, 6,4 Milyon Dolar Tazminat Kazandı
- Suudi Prens Selman'a Paris'te Cinsel İçerikli Film Faturası Geldi
- Çin'den Sert Abd Mesajı: Çağ Dışı, Soğuk Savaş Zihniyeti
- Çin'den Yeni Abd Hamlesi! 60 Gün Süre İstedi
- Rekor Kırdı, Dünyanın En Yaşlı İnsanı Unvanını Kazandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar