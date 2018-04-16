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Fransa'da Hükümet Karşıtları Polisle Çatıştı: 51 Gözaltı
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Fransa'da Hükümet Karşıtları Polisle Çatıştı: 51 Gözaltı

FRANSA'DA HÜKÜMET KARŞITLARI POLİSLE ÇATIŞTI: 51 GÖZALTI

Fransa'da hükümet karşıtı protestolarda göstericiler ve polis arasında çatışma çıktı. Olaylarda 51 gösterici gözaltına alındı.

Tarih : 16 Nisan 2018, 00:30
Puan Ver : Fransa'da Hükümet Karşıtları Polisle Çatıştı: 51 Gözaltı(6/10)2

Fransa'da hükümet karşıtı protestolarda göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Yaşanan arbedede polis 51 göstericiyi gözaltına aldı.

51 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa'da hükümet karşıtı gösterilerde göçmenlere destek amacı ile toplanan protestoculara polis müdahale etti. Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Yaşanan olaylarda 51 kişi gözaltına alındı. Polisin, sorgusu yapılan göstericilerden bazılarını serbest bırakırken 17 kişiyi gözaltında tuttuğu belirtildi.

MAĞAZALARA SALDIRDILAR

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gösteriler sonrası olay yerinden uzaklaşan protestocular çevredeki banka şubelerine, emlak ofislerine, sigorta şirketleri ile telefon satışı yapan bazı mağazalara saldırdı. Gösterilerden sonra yapılan açıklamalarda, göstericilerin maddi olarak çok büyük bir zarara yol açtığı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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