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Fransa'da Müslümanlar İçin Özel Tabut Dizayn Edildi

FRANSA'DA MÜSLÜMANLAR İÇİN ÖZEL TABUT DİZAYN EDİLDİ

Fransa'da 30 yıldır düzenlenen cenaze fuarında ilk defa Müslümanlar için Hz. Muhammed'in sünnetine göre dizayn edilmiş tabut sergilendi.

Tarih : 25 Kasım 2017, 20:40
Puan Ver : Fransa'da Müslümanlar İçin Özel Tabut Dizayn Edildi(7/10)3

Fransa'da 30 yıldan bu yana her yıl düzenlenen, 'Cenaze Levazım Fuarı'nda, bu yıl ilk kez Müslümanlar için özel imal edilmiş tabut tanıtıldı.

250 FİRMA KATILDI

Fransa'nın başkenti Paris'in Le Bourget Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Cenaze Levazımatı Fuarı'na dünyanın çeşitli ülkelerinden 250 firma katıldı. Cenaze işlemleriyle ilgili her şeyin sergilendiği ve tanıtıldığı fuarda, cenaze nakil arabaları başta olmak üzere, lahit mezar modelleri ve bu mezarlarda kullanılan mermer ve modeller yer aldı.TABUT, SÜNNETE GÖRE DİZAYN EDİLDİ

Fransa'nın Bordeaux kentinde kurulan Linkeuil adlı bir firma, tabut içinde defnedilen Müslüman naaşları için geliştirdiği bir tabut modelini tanıttı. Firma yetkilisi, Müslümanlar için üretilen tabut ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

Avrupa'nın bir çok ülkesinde yaşayan Müslümanlar var. Haliyle vefat edenlerin çoğu tabut ile defnediliyor. Piyasadaki tabutların çoğunda naaş yüzü yukarı şekilde konulup öyle defnediliyor. Ama biz biliyoruz ki Müslümanlar, Hazreti Muhammed Peygamber'den bu yana mezara konulan naaşın yüzü kıbleye gelecek şekilde defnedilir. İşte biz bunu düşünerek, burada gördüğünüz gibi naaşın tabuta yan konulacak şekilde yönü kıbleye dönük bir şekilde dizayn ettik.FUAR 3 GÜN AÇIK KALACAK

Bir yıl gibi bir kısa süredir üretimini yaptıkları Müslümanlar için yönü kıbleye bakan tabut için birçok Avrupa ülkesinden özel sipariş aldıklarını söyledi. Cenaze Levazımatı Fuarı'nda onlarca farklı tabut tanıtıldı. Tanıtılanlar arasında üzerlerine vefat eden kişinin resmi, çok sevdiği bir hayvan fotoğrafı işlenen, farklı renkte ve metal tabutlar dikkat çekti.Fuarda sergilenen tabutlara Berlin, Viyana, Madrid gibi şehir isimleri verildi. Paris'te bu yıl 30'uncusu açılan Cenaze Levazımatı Fuarı, 3 gün boyunca açık kalacak. Fuarda vefat etmeden kendisi için tabut beğenmeye gelenlerin de olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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