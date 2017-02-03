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fransa'da müzeye girmeye çalışan kişiye ateş açıldı

FRANSA'DA MÜZEYE GİRMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE ATEŞ AÇILDI

Başkent Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'ne bir çantayla girmeyi deneyen kişiye askerler ateş açtı. Yanında bıçak taşıyan şüpheli beş el ateş edilerek vuruldu, Paris polis şefi ikinci bir şüphelinin daha tespit edildiğini açıkladı.

Tarih : 03 Şubat 2017, 14:18
Puan Ver : Fransa'da Müzeye Girmeye Çalışan Kişiye Ateş Açıldı(6/10)4


Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'ne bir çantayla girmeye çalışan kişi ateş açılarak durduruldu. Polisin verdiği bilgiye göre, beş el ateş edilen şüpheli yaralı halde ele geçirildi.



Polis kaynakları, müzeye girmeyi deneyen kişinin silahlı olduğunu ve yanında bıçak taşıdığını bildiriyor.



Olayda bir polisin hafif yaralandığını belirten Paris Emniyet Müdürü, yakalanan şüphelinin çantasında herhangi bir patlayıcı bulunmadığını açıkladı.



Emniyet Müdürü'nün verdiği bilgiye göre, ikinci bir şüpheli daha tespit edildi. Paris polisi, söz konusu olayın bir terör saldırısı olduğuna inanıyor.



 



kaynak:milliyet








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