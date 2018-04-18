Emre Mor'lu Celta Vigo, Barcelona'dan Puanı Kaptı
Havada Korku Dolu Anlar! Önce Motor Parçalandı Sonra Cam Kırıldı
Starbucks Kendini Affetmedi! 8 Bin Şubesini Kapatarak Eğitim Verecek
Seren, Magandalara Taş Çıkardı, Yetmedi Videosunu Paylaştı
Fransa'da Peri Masalı! Üçüncü Lig Takımı Kupada Finale Yükseldi
Emre Çolak'lı Deportivo Ligde Kalmak İçin Direniyor
Abd Açıkladı! İşte Esad'ın Duma'da Kullandığı Kimyasal Maddeler
Suudi Arabistan, Suriye İçin Sinyal Vermişti, Abd'den Cevap Geldi
Galatasaraylı Burak Elmas Pfdk'ya Sevk Edildi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Destek
Bayern Münih 6 Golle Finalde
Lisede Gıda Zehirlenmesi! Öğretmen Ve Öğrenciler Hastanelik Oldu
Facebook Ve Twitter'daki Sahte Hesapların Devri Kapanıyor
Ab Raporuna Türkiye'den Sert Tepki: Vahim Bir Durum!
Sakarya'dan Cevap Geldi! Kılıçdaroğlu'nun Yalanı Ortaya Çıktı
Yola Çıkan Yaya E-5'i Birbirine Kattı! 4 Yaralı Var, Trafik Kilit
Ohal'in Uzatılmasına İlişkin Tezkere Meclis Başkanlığı'na Sunuldu
Cas'tan Manchester City'ye İyi Haber
Gol Atan Genç Futbolcuyu Bayıltana Kadar Dövdüler
İki Ülke Daha Ab Yolunda! Öneri Yazısı Konseye Sunuldu

Fransa'da peri masalı! Üçüncü lig takımı kupada finale yükseldi

FRANSA'DA PERİ MASALI! ÜÇÜNCÜ LİG TAKIMI KUPADA FİNALE YÜKSELDİ

Fransa Kupası'nda üçüncü lig takımlarının karşılaştığı mücadelede Chambly'yi 2-0 yenen Les Herbiers finale yükseldi.

Tarih : 18 Nisan 2018, 01:20
Puan Ver : Fransa'da Peri Masalı! Üçüncü Lig Takımı Kupada Finale Yükseldi(6/10)2

Nantes şehrindeki Beaujoire Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasında Les Herbiers, Chambly'yi ağırladı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Florian David, 80. dakikasında ise Ambroise Gboho'nun attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrılan Les Herbiers, Fransa Kupası'nda ilk finalist oldu.

FİNALDE RAKİP PSG OLABİLİR

Les Herbiers'nin finaldeki rakibi, Caen ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belirlenecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fransa  Da  Peri  Masalı  Üçüncü  Lig  Takımı  Kupada  Finale  Yükseldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER