FRANSA'DA PERİ MASALI! ÜÇÜNCÜ LİG TAKIMI KUPADA FİNALE YÜKSELDİ
Fransa Kupası'nda üçüncü lig takımlarının karşılaştığı mücadelede Chambly'yi 2-0 yenen Les Herbiers finale yükseldi.
Nantes şehrindeki Beaujoire Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasında Les Herbiers, Chambly'yi ağırladı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Florian David, 80. dakikasında ise Ambroise Gboho'nun attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrılan Les Herbiers, Fransa Kupası'nda ilk finalist oldu.
FİNALDE RAKİP PSG OLABİLİR
Les Herbiers'nin finaldeki rakibi, Caen ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belirlenecek.
Kaynak: haberinburada
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