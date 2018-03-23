Fransa'nın güneybatısında silahlı bir kişinin bir süpermarketteki kişileri rehin aldığı bildirildi. Silahlı kişini terör örgütü DEAŞ'a bağlı olduğunu belirtildi.

Fransız polisi operasyon hazırlığında.

Ayrıntılar Geliyor..

Kaynak: haberinburada