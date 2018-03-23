FRANSA'DA REHİNE KRİZİ! DEAŞ'LI TERÖRİST MARKETTEKİLERİ REHİN ALDI
Fransa'nın güneybatısında silahlı bir kişinin bir süpermarketteki kişileri rehin aldığı bildirildi. Silahlı kişini terör örgütü DEAŞ'a bağlı olduğunu belirtildi.
Fransız polisi operasyon hazırlığında.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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