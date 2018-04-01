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Fransa'da Turistik Uçak Otoyola Düştü: Biri Pilot İki Kişi Yaşamını Yitirdi
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Fransa'da Turistik Uçak Otoyola Düştü: Biri Pilot İki Kişi Yaşamını Yitirdi

FRANSA'DA TURİSTİK UÇAK OTOYOLA DÜŞTÜ: BİRİ PİLOT İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Fransa'nın Saint-Chamond kentinde turistik amaçlı kullanılan küçük bir uçak, otoyola düştü. Uçakta bulunan biri pilot 2 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 01 Nisan 2018, 21:50
Puan Ver : Fransa'da Turistik Uçak Otoyola Düştü: Biri Pilot İki Kişi Yaşamını Yitirdi(10/10)6

Fransa'nın Saint-Chamond kentinde turistik amaçlı kullanılan küçük bir uçak, Lyon- Saint-Etienne arasında otoyola düştü. Uçakta bulunan biri pilot 2 kişi hayatını kaybetti.

UÇAĞIN DÜŞME NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken yetkililer uçağın düşme nedenini henüz tespit edemedi.

BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR OLDU

Lyon'a 55 kilometre mesafede yaşanan kaza nedeniyle otoyol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Paskalya tatili dolayısıyla yollarda olan binlerce kişinin bu yüzden mağdur olduğu belirtildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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