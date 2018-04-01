FRANSA'DA TURİSTİK UÇAK OTOYOLA DÜŞTÜ: BİRİ PİLOT İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Fransa'nın Saint-Chamond kentinde turistik amaçlı kullanılan küçük bir uçak, otoyola düştü. Uçakta bulunan biri pilot 2 kişi hayatını kaybetti.
Fransa'nın Saint-Chamond kentinde turistik amaçlı kullanılan küçük bir uçak, Lyon- Saint-Etienne arasında otoyola düştü. Uçakta bulunan biri pilot 2 kişi hayatını kaybetti.
UÇAĞIN DÜŞME NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ
Olayla ilgili soruşturma sürerken yetkililer uçağın düşme nedenini henüz tespit edemedi.
BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR OLDU
Lyon'a 55 kilometre mesafede yaşanan kaza nedeniyle otoyol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Paskalya tatili dolayısıyla yollarda olan binlerce kişinin bu yüzden mağdur olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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