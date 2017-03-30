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fransa'dan 'brexit' açıklaması

FRANSA'DAN 'BREXİT' AÇIKLAMASI

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında gelecekteki ilişkileri belirleyecek müzakerelerin, Londra'nın AB üyeliğinden çıkmasının ardından gerçekleşebileceği söyledi.

Tarih : 30 Mart 2017, 12:33
Puan Ver : Fransa'dan 'brexit' Açıklaması(5/10)6


Ayrault, İngiltere Başbakanı Theresa May'in üyelikten ayrılma süreci devam ederken, ülkesinin AB ile gelecekteki ilişkilerini de müzakere etmek istemesine ilişkin soruları yanıtladı.



Fransız bakan, "Üyelikten ayrılış ile ilgili müzakereler tamamlandıktan sonra ancak AB ve İngiltere'nin gelecekteki ilişkileri ile ilgili müzakereler olabilir." diye konuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fransa  Dan    Brexit    Açıklaması    haber

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