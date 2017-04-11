

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın artık çıtayı yükselttiğini belirterek, "Önceden Türk takımları Avrupa'ya giderken elimiz, ayağımız titrerdi. Az gol yesek, berabere kalsak diye hayaller kurardık ama şimdi galibiyete inanıyoruz. Fransa'ya kazanmak için gidiyoruz. Bundan daha güzel bir şey yok. Bu duyguyu yaşattıkları için çocuklardan ve Şenol Güneş'ten Allah razı olsun. " ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah