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Fransa'ya Kazanmak İçin Gidiyoruz
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fransa'ya kazanmak için gidiyoruz

FRANSA'YA KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 13 Nisan Perşembe günü oynayacakları Olympique Lyon maçına galibiyet için gideceklerini söyledi.

Tarih : 11 Nisan 2017, 15:09
Puan Ver : Fransa'ya Kazanmak İçin Gidiyoruz(7/10)5


Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın artık çıtayı yükselttiğini belirterek, "Önceden Türk takımları Avrupa'ya giderken elimiz, ayağımız titrerdi. Az gol yesek, berabere kalsak diye hayaller kurardık ama şimdi galibiyete inanıyoruz. Fransa'ya kazanmak için gidiyoruz. Bundan daha güzel bir şey yok. Bu duyguyu yaşattıkları için çocuklardan ve Şenol Güneş'ten Allah razı olsun. " ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








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