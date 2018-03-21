Fransa Lig 2'de 22 gole ulaşan Umut Bozok, Milli Takım arasında ne A Milli Takım'a ne de Ümit Milli Takım'a davet edilmedi.

Henüz A Milli Takım forması giymeyen ve bu yüzden Fransa ile Türkiye arasında tercih yapma hakkına sahip olan futbolcunun elden kaçırılma riski kamuoyunda endişe uyandırıyor.

Umut Bozok, Fransa basınına verdiği demeçlerde Fransa'da doğup büyüdüğü için iki ülke arasında ayrım yapamadığını söylerken Fransa Milli Takımı'na da kapılarını kapatmadığını ifade etti.

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Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nimes forması giyen Umut Bozok, gollerine devam etti. 21 yaşındaki oyuncu, takımının Brest ile oynadığı maçın 34. dakikasında şık bir gol attı. Umut attığı bu golle ligdeki gol sayısını 22'ye yükseltti.

Kaynak: haberinburada