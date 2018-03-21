Fransa'yı Sallayan Ümit Milli Takıma Alınmadı, Lucescu'ya Tepki Yağdı
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Fransa'yı sallayan Ümit Milli Takıma alınmadı, Lucescu'ya tepki yağdı

FRANSA'YI SALLAYAN ÜMİT MİLLİ TAKIMA ALINMADI, LUCESCU'YA TEPKİ YAĞDI

Fransa 2. Liginde 22 gol atan Umut BozoK'un, yükselen performansına rağmen Milli Takıma çağrılmamasından dolay Lucescu'ya tepki yağdı.

Tarih : 21 Mart 2018, 02:10
Puan Ver : Fransa'yı Sallayan Ümit Milli Takıma Alınmadı, Lucescu'ya Tepki Yağdı(6/10)2

Fransa Lig 2'de 22 gole ulaşan Umut Bozok, Milli Takım arasında ne A Milli Takım'a ne de Ümit Milli Takım'a davet edilmedi.

Henüz A Milli Takım forması giymeyen ve bu yüzden Fransa ile Türkiye arasında tercih yapma hakkına sahip olan futbolcunun elden kaçırılma riski kamuoyunda endişe uyandırıyor.

Umut Bozok, Fransa basınına verdiği demeçlerde Fransa'da doğup büyüdüğü için iki ülke arasında ayrım yapamadığını söylerken Fransa Milli Takımı'na da kapılarını kapatmadığını ifade etti.

BU HAFTAYI DA BOŞ GEÇMEDİ

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nimes forması giyen Umut Bozok, gollerine devam etti. 21 yaşındaki oyuncu, takımının Brest ile oynadığı maçın 34. dakikasında şık bir gol attı. Umut attığı bu golle ligdeki gol sayısını 22'ye yükseltti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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