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Fransız Devi Psg'nin Yeni Hocası Thomas Tuchel
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Fransız devi PSG'nin yeni hocası Thomas Tuchel

FRANSIZ DEVİ PSG'NİN YENİ HOCASI THOMAS TUCHEL

Paris Saint Germain'in Mart ayı sonunda yeni teknik direktör olarak Thomas Tuchel'i açıklaması bekleniyor.

Tarih : 09 Nisan 2018, 19:10
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Ligue 1'de şampiyonluk için geri sayıma geçse de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenerek büyük hayal kırıklığı yaratan Paris Saint Germain'in yeni hocası belli oluyor.

Unai Emery ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Paris Saint Germain'in yeni hocası Thomas Tuchel olacak.

2 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

Alman basınıdna yer alan haberde Paris Saint Germain yetkililerinin Tuchel ile görüştüğü ve 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paris Saint Germain'in resmi açıklamayı 2018 Dünya Kupası'nda önce Mart ayının sonunda yapması bekleniyor. Tuchel'in adı zaman zaman Bayern Münih ile de anılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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