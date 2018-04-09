FRANSIZ DEVİ PSG'NİN YENİ HOCASI THOMAS TUCHEL
Paris Saint Germain'in Mart ayı sonunda yeni teknik direktör olarak Thomas Tuchel'i açıklaması bekleniyor.
Ligue 1'de şampiyonluk için geri sayıma geçse de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenerek büyük hayal kırıklığı yaratan Paris Saint Germain'in yeni hocası belli oluyor.
Unai Emery ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Paris Saint Germain'in yeni hocası Thomas Tuchel olacak.
2 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI
Alman basınıdna yer alan haberde Paris Saint Germain yetkililerinin Tuchel ile görüştüğü ve 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Paris Saint Germain'in resmi açıklamayı 2018 Dünya Kupası'nda önce Mart ayının sonunda yapması bekleniyor. Tuchel'in adı zaman zaman Bayern Münih ile de anılıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sevgilisinin Yatağında Gördüğü Adamı Bıçaklayan Genç, Ambulansı Aratmamış
- Malatya'da Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı
- Annenin Çocukların Elinden Alıp Yere Attığı Av Tüfeği Ateş Aldı, 2 Çocuk Yaralandı
- Oğlunun Yanında Öldürülmüştü! Gürcü Baba, Mafya Babasıymış!
- Tem Otoyolu İzmit Mevkiinde Zincirleme Kaza! Ankara Yönü Trafiğe Kapandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hollanda'dan Garip Uyarı: Türkiye'ye Giderken Telefon Ve Bilgisayarlarınızın İçini Boşaltın
- İngiltere'de Sarayın Yakınında Şüpheli Araç, Kenti Alarma Geçirdi!
- Trump Tehdit Etmişti! Suriye'de Askeri Hava Üssüne Füze Saldırısı
- Somali'de, 9 Milyon Dolar Taşıyan Bae'ye Ait Uçağa El Konuldu
- Acımasız Baba, Oğlunu 20 Yıldır 1 Metrelik Kafese Kilitlemiş
Bu Haberle İlgili Yorumlar