Fransız ekibi Marsilya, Galatasaray'da sergilediği performansla dikkat çeken 27 yaşındaki Ndiaye için devre arasında teklif yapacak.

Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan transfer ettiği Ndiaye, Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Marsilya'nın, orta sahada yorulmak nedir bilmeyen ve her yere koşan 27 yaşındaki futbolcu ile ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi.

Fransızların, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı haberleri geliyor.

Kaynak: haberinburada