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FRANSIZ FÜZELERİ AKDENİZ KARANLIĞINI BÖYLE BÖLDÜ! HEDEF: ESAD


Fransız füzeleri Akdeniz karanlığını böyle böldü! Hedef: Esad
Tarih : 14 Nisan 2018, 18:50
Puan Ver : Fransız Füzeleri Akdeniz Karanlığını Böyle Böldü! Hedef: Esad(5/10)1

Esad Rejiminin Doğu Guta'nın Duma bölgesinde düzenlediği kimyasal saldırı sonrası ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi savaş uçakları ve füzelerle vurdu.

FRANSA, AKDENİZ'DEKİ GEMİLERDEN FÜZE ATTI

İngiltere Kıbrıs'taki üssünden kaldırdığı uçaklarla operasyona katılırken, Fransa Akdeniz'deki savaş gemilerinden attığı füzelerle operasyona dahil oldu.

FRANSA'NIN FÜZE ATIŞ ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Fransız gemisinden yapılan füze atışının görüntüleri ise operasyondan saatler sonra ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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