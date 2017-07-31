FRANSIZ SİNEMASININ UNUTULMAZ İSİMLERİNDEN JEANNE MOREAU HAYATINI KAYBETTİ
"Yeni Dalga" akımının 1962 yapımı kült filmi "Jules ve Jim"deki rolüyle tanınan 89 yaşındaki efsane oyuncu Jeanne Moreau, evinde ölü bulundu.
Fransız sinemasının unutulmaz isimlerinden Jeanne Moreau, 89 yaşında hayatını kaybetti.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yetkililer, Moreau'nun evinde ölü bulunduğunu açıkladı.
JULES VE JİM'DEKİ ROLÜYLE TANINIYOR
Moreau, özellikle "Yeni Dalga" akımının en önemli yönetmenlerinden Francois Truffaut'nun 1962'de çektiği kült film Jules ve Jim'deki rolüyle tanınıyor.
3 BÜYÜK FRANSIZ OYUNCUDAN BİRİYDİ
Jeanne Moreau, Catherine Deneuve ve Brigitte Bardot ile birlikte kuşağının üç büyük Fransız kadın oyuncusundan biri olarak tanınıyor.Eleştirmenler, 2. Dünya Savaşı sonrası Fransız sinemasının onsuz düşünülemeyeceğini söylüyor.
BABASINA RAĞMEN OYUNCU OLDU
1928 doğumlu Moreau, restoran sahibi babasının itirazına rağmen oyuncu olmaya karar verdi.
KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI 1957 YILI OLDU
1957'de Ascenseur pour L'échafaud (İdam Sehpası) ve Les Amants (Aşıklar) filmleriyle kariyerinde dönüm noktası yaşadı.Louis Malle, Francois Truffaut ve Jacques Demy gibi birçok Fransız yönetmenin, başarılarını Moreau'ya borçlu olduğu düşünülüyor.
"FİZİKSEL GÜZELLİK BİR YÜZ KARASIDIR"
80'li yaşlarına kadar oyunculuğu bırakmayan Moreau, aynı zamanda "Fiziksel güzellik bir yüz karasıdır" sözüyle feministlerin ikonu haline gelmişti.
Jeanne Moreau'nun iz bıraktığı filmlerden bazıları; Jean-Luc Godard'ın yönettiği, Kadın Kadındır, Orson Welles'in Kafka romanından uyarladığı Dava ve Elia Kazan'ın yönettiği Son Patron'du. Moreau efsane yönetmen Steven Spielberg ile birlikte 2008'de César Onur Ödülü'ne layık görülmüştü.
Kaynak: haberinburada
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