Fransız Soletanche Freyssinet, Zetaş'ın Hisselerini Satın Alıyor
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Fransız Soletanche Freyssinet, Zetaş'ın Hisselerini Satın Alıyor

FRANSIZ SOLETANCHE FREYSSİNET, ZETAŞ'IN HİSSELERİNİ SATIN ALIYOR

Fransız mühendislik devi Soletanche Freyssinet, 2011 yılında yüzde 60 hissesini satın aldığı Zetaş Zemin şirketinin şimdi de yüzde 29.6 oranındaki hissesini daha alıyor.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 15:10
Puan Ver : Fransız Soletanche Freyssinet, Zetaş'ın Hisselerini Satın Alıyor(5/10)1

Türkiye ekonomisinde yabancı yatırım haberleri arka arkaya gelmeye devam ediyor. İrlandalı tarım teknolojileri firması ve yem üreticisi Devenish'in, İzmir'de kurulu yem katkı maddeleri üreticisi ve distribütörü Yem-Vit'in yüzde 50'sini satın almasının ardından şimdi de Fransız Soletanche Freyssinet, zemin mühendisliği alanında türkiye'nin önde gelen firmaları arasında bulunan Zetaş Zemin'den yüzde 29.6 hisse daha aldı.

HİSSELERİ YÜZDE 90'A DAYANDI

Soletanche Freyssinet 6 yıl önce de yüzde 60 hisse ile Zetaş'ın büyük ortağı haline gelmişti. Bu satın alma ile Fransızların Zetaş'taki payı yüzde 89.6'ya çıkacak.

ZETAŞ 29 YILLIK FİRMA

1988 yılında faaliyete başlayan Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş, inşaat mühendisliğinin zemin ve temel mühendisliği alanında entegre hizmet zinciri sunuyor. Bu zincirde zemin etüd ve modelleme, tasarım, müşavirlik, uygulama, aletsel gözlem ve özel makine ve ekipman imalatı yer alıyor.

Şirket bugüne kadar otoyol projelerinden köprülere, havaalanı inşaatlarından toplu konutlara kadar bir çok farklı alanda zemin ve temel mühendisliği proje ve uygulaması gerçekleştirdi. Zetaş Türkiye'nin yanında Tanzanya, Katar, Mısır, Dubai, Beyrut, Azerbeycan, Türkmenistan, Gürcistan, Kazakistan ve Rusya'da da çeşitli projelerde yer alıyor.

22 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Fransız Soletanche Freyssinet, 120 ülkede faaliyet gösteren bir mühendislik devi. Zemin etüdleri, yapısal ve nükleer mühendislik alanlarında faaliyet gösteren firma, çok sayıda markayı bünyesinde barındırıyor.

Geçtiğimiz yılı 3.4 milyar ciro ile tamamlayan şirket genelinde 22 bin kişi çalışıyor. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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