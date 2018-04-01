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Fransız Yıldız Antoine Griezmann, Barcelona ile Anlaştı

FRANSIZ YILDIZ ANTOİNE GRİEZMANN, BARCELONA İLE ANLAŞTI

İngiliz basını, Antoine Griezmann'ın Manchester United'ı reddettiği ve 100 milyon euroya Barcelona ile anlaştığını iddia etti.

Tarih : 01 Nisan 2018, 18:30
Puan Ver : Fransız Yıldız Antoine Griezmann, Barcelona İle Anlaştı(10/10)6

Sezon sonunda Atletio Madrid ile yollarını ayırması beklenen Fransız yıldız Antoine Griezmann'in tercihini Barcelona'dan yana kullandığı iddia edildi.

MANCHESTER UNITED'I REDDETTİ

İngiliz basınının iddiasına göre Manchester United'ı reddeden Fransız yıldız, kararını Barcelona'dan yana kullandı.

Yakın arkadaşı Paul Pogba ile birlikte oynamak istediğini söyleyen Griezmann, geçtiğimiz günlerde de "Evet, Pogba ile birlikte oynamak istiyorum ama bu takımın Manchester United olduğunu kim söylüyor?" şeklinde konuşmuştu.

Barcelona, Griezmann'ı kadrosuna katarsa forvet hattı Lionel Messi, Luis Suarez, Ousmane Dembele, Coutinho ve Griezmann'dan oluşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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