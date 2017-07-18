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Fransızlar duyurdu: Cimbom, PSG'nin yıldızına göz dikti

FRANSIZLAR DUYURDU: CİMBOM, PSG'NİN YILDIZINA GÖZ DİKTİ

Galatasaray'ın transfer çalışmalarında şaşırtan bir isim gündeme geldi: Fransız basını, Galatasaray'ın Lucas Moura için devrede olduğunu yazdı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 21:50
Puan Ver : Fransızlar Duyurdu: Cimbom, Psg'nin Yıldızına Göz Dikti(9/10)5

Yeni yapılanmaya giden ve kadrosunda büyük değişiklikler yapan Galatasaray için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Galatasaray'ın, Paris Saint-Germain'den Lucas Moura için girişimlere başlayacağı yazıldı.

SIRADAKİ HEDEF MOURA

Younes Belhanda transferinin ardından Wesley Sneijder'in ayrılığı ile birlikte bir hücumcu daha kadroya katmayı planlayan Galatasaray'ın, Hatem Ben Arfa ve Sofiane Feghouli ile yaptığı görüşmelerin ardından Lucas Moura için de bir görüşme ayarladığı kaydedildi.

"GALATASARAY ÖNCE OYUNCU İLE ANLAŞMAYA ÇALIŞACAK"

Galatasaray'ın, Neymar transferini zorlayan PSG'de gelecek sezon gözden çıkarılabilecek isimler arasında gösterilen Lucas ile yapacağı görüşmede oyuncunun taleplerini soracağı ve anlaşma zemini yapacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların sonrasında ise PSG ile kiralama üzerine bir görüşme yapmayı planladığı bildirildi. Bir süre önce adı Fenerbahçe ile de anılan Lucas Moura'nın en ciddi takipçisi ise Roma. İtalyan ekibinin, kiralamayı istemediği oyuncunun maliyetini yüksek bulduğu için transferden vazgeçme kararı aldığı belirtildi.

2013 yılında Sao Paulo'dan 40 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer olan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu, geçen sezon PSG ile toplam 53 maça çıkarken 19 gol ve 11 asist kaydetti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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