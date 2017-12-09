Fransız basını Galatasaray'ın, Marsilya'da ayrılan sol bek oyuncusu Patrice Evra ile irtibat kurduğunu iddia etti.

Fransızların önde gelen spor gazetesi L'Equipe'ten Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia geldi.

GALATASARAY İLE İRTİBAT HALİNDE

Gazete, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi taraftarın yüzüne tekme attığı için sezon sonuna kadar UEFA kulüp organizasyonu müsabakalarından men edilen ve kulübü Marsilya ile yollarını ayıran Patrice Evra'nın Galatasaray'la irtibat halinde olduğu ifade edildi.

Devre arası transfer döneminde Türkiye'ye geleceği iddia edilen 36 yaşındaki Evra'nın da bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.

Kaynak: haberinburada