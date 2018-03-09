Gaziantep'te restorasyonu devam eden 300 yıllık Mecidiye Hanı'nda 100 yıl önce Fransızların attığı top mermisi bulundu. Patlama riski nedeniyle mermi güvenli bir alana taşınıp imha edilecek.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan ve restorasyon çalışmaları süren Mecidiye Hanında Kurtuluş Savaşı döneminde Fransızlar tarafından atıldığı tahmin edilen top mermisi bulundu. Yapılan incelemede merminin patlamamış olduğu belirlendi. Mermi güvenli bir alana taşınarak, kontrollü bir şekilde patlatılacak.

65 SANTİMETRE BOYUNDA 17 SANTİMETRE ÇAPINDA

Bulunan top mermisi hakkında bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Mecidiye Han bin 725 yılında yapılmış bir handır. Burası yaklaşık 20 yıldır otopark olarak kullanıyordu. Şahinbey belediyesi olarak burayı satın alarak restorasyonunu yapıyoruz. İngiliz ve Fransızlar tarafından Gaziantep'e 60 bin top mermisi atılmış. 65 santimetre boyunda 17 santimetre çapında bir top mermisi bulduk. Bomba imha ekiplerini çağırdık onlar inceleyecek. Eğer barut boşaltılabilinirse, müzemizde sergileyeceğiz" dedi.

TOP MERMİSİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILACAK

Başkan Tahmazoğlu ile birlikte bomba imha ekipleri de top mermisinde inceleme yaptı. İçerisindeki barutu boşaltarak müzeye konulmak istenen merminin patlama riski olması nedeniyle barut boşaltılmasının mümkün olmadığı belirtildi. Ekipler, top mermisinin imha edilmesi gerektiğini kaydetti. Mermi güvenli bir alana taşınarak, kontrollü bir şekilde patlatılacak.

Kaynak: haberinburada