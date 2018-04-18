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Fsm Köprüsü Girişinde Kaza! Trafik Tamamen Durdu
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FSM köprüsü girişinde kaza! Trafik tamamen durdu

FSM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE KAZA! TRAFİK TAMAMEN DURDU

Son dakika! FSM Köprüsü girişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durdu.

Tarih : 18 Nisan 2018, 13:20
Puan Ver : Fsm Köprüsü Girişinde Kaza! Trafik Tamamen Durdu(9/10)5

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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