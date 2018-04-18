FSM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE KAZA! TRAFİK TAMAMEN DURDU
Son dakika! FSM Köprüsü girişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durdu.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durdu.
Kaynak: haberinburada
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