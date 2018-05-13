FUARDA HADİSE KRİZİ! AK PARTİLİ VEKİL 'MÜPTEZELLİK' DİYE KATILMIYOR
AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, şehirde yapılacak Gül Festivali'nde şarkıcı Hadise'nin sahne alacak olmasına tepki gösterdi ve kendisinin katılmayacağını açıkladı.
"MÜPTEZELLİKLE YAD EDİLMEMELİ"
Odatv'nin haberine göre Yüce, bugün başlayan ve 15 Mayıs'a kadar devam edecek olan festival için "Efendimiz SAV'i hatırlatan 'Gül-ü Muhammedi' 'Hadise konseri' gibi bir müptezellikle yad edilmemeli" dedi.
'HADİSE KONSERİ GİBİ BİR MÜPTEZELLİK'
AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, açıklamasında "Isparta Belediye Başkanının daveti üzerine Gül Festivaline katılacaktım. Ancak, Üç aylar ve Rahmet ayı Mübarek Ramazan arefesi Belediyelerimizden daha duyarlı olmalarını bekleriz. Efendimiz SAV'i hatırlatan 'Gül-ü Muhammedi' 'Hadise konseri' gibi bir müptezellikle yad edilmemeli. Gül festivaline milletmizin değer ve hayat tarzına uymayan çirkinlikler gölge düşürmüştür. Isparta'mız Demokratlığı, Muhafazakarlığı ile bilinen bir ilimizdir. Her anlamda temsili, bu tür zihniyetlerle değil; milletimizin inanç ve değerlerine uygun şekilde olmalıdır" ifadelerini kullandı.AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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