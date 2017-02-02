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fuhuş operasyonu! kadınların 13'ü aıds çıktı!

FUHUŞ OPERASYONU! KADINLARIN 13'Ü AIDS ÇIKTI!

Silivri'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda zorla fuhuş yaptırılan 84 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Kadınlardan 13'ünde AIDS tespit edildi

Tarih : 02 Şubat 2017, 14:01
Puan Ver : Fuhuş Operasyonu! Kadınların 13'ü Aıds Çıktı!(7/10)9


İstanbul'un Silivri ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, 5 otel ve 7 alkollü eğlence mekanına eş zamanlı düzenlenen operasyonda zorla fuhuş yaptırılan 84 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Kadınlardan 13'ünde AIDS, Hepatit C gibi bulaşıcı hastalıklar tespit edildi.



Silivri, Gümüşyaka, Değirmenköy ve Fevzipaşa mahallelerinde bulunan otel ve alkollü eğlence mekanlarında yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı ve zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarının alınması üzerine Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığından 142 personel ile 2 narkotik arama köpeğinin katıldığı operasyonda, 5 otel ve 7 alkollü eğlence mekanına eş zamanlı operasyon yapıldı.



84 YABANCI UYRUKLU KADIN YAKALANDI



Operasyonda, 27 Moldova, 27 Ukrayna, 10 Fas, 6 Belarus, 5 Rus, 4 Gürcistan, 2 Özbekistan, 1 Ermenistan, 1 Kırgızistan ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 84 yabancı uyruklu kadınla Sulh Ceza Hakimliği tarafından eşini kasten yaralamak suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.



AIDS, FRENGİ VE HEPATİT C HASTALIĞI TEŞHİS EDİLDİ



En küçüğü 20, en büyüğü 44 yaşında olan yabancı uyruklu kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınların 13'ünde AIDS, Frengi ve Hepatit C gibi bulaşıcı hastalıklar tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınlar sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Silivri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Arama yapılan mekanlarda ayrıca 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 42 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ve kaçak içkiler muhafaza altına alındı.



Baskın düzenlenen otel ve alkollü eğlence mekanı işletmecilerinden; A.D., E.B., Y.A., Y.G., N.B., C.Ç., Y.Ç., S.B., M.P. ve G.K. hakkında zorla fuhşa teşvik ve aracılık ile cinsel istismar suçlarından adli işlem başlatıldı.



 



kaynak:habertürk








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