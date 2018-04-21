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Fuhuşla mücadelede yeni yöntem! Rusya'da robot genelevi açıldı

FUHUŞLA MÜCADELEDE YENİ YÖNTEM! RUSYA'DA ROBOT GENELEVİ AÇILDI

Rusya'nın başkenti Moskova'da cinsel ilişki robotlarının hizmet verdiği bir genelev açıldı.

Tarih : 21 Nisan 2018, 13:40
Puan Ver : Fuhuşla Mücadelede Yeni Yöntem! Rusya'da Robot Genelevi Açıldı(6/10)2

LumiDolls adlı firmanın daha önceden Barcelona'da aynı konseptte bir genelevi hizmete soktuğu ve 2018 yılı içerisinde Rusya'da 10 adet daha şube açmayı hedeflediği belirtildi.

"FUHUŞLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR ADIM"

Firmanın yöneticileri bu tarz bir hizmetle insanların psikolojik sorunlarının önüne geçtiklerini ve fuhuşla mücadelede önemli bir adım attıklarını söylüyor.

FİYATLAR 330 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Müşterilerine bir saatlik hizmet veren firmanın fiyatları 66 Euro'ya (330 TL) kadar çıkabiliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Las Vegas'ta bulunan Sapphire adlı gece kulübü robotların dans ettiği bir striptiz hizmeti başlatmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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