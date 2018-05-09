Sivas'ta fuhuş yapılan evlere yapılan baskında 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kadın pazarlarken "Güzel inşaat işçisi geldi" şifresini kullandıkları ortaya çıktı.

Sivas'ta fuhuş yaptıkları iddia edilen 4'ü yabancı uyruklu 5 kadın ile fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonda görüştükleri kişilerle "Güzel inşaat işçisi geldi" şifreleriyle irtibat kurdukları tespit edildi.

YAPILAN FUHUŞ OPERASYONUNDA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kente yabancı uyruklu kadınların getirilerek fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Yaklaşık bir ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda fuhuş yaptıkları iddia edilen 3'ü Gürcistan, biri Azerbaycan uyruklu olmak üzere 5 kadın ile fuhşa yer temini ve aracılık ettiği öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

ŞİFRE: GÜZEL İNŞAAT İŞÇİLERİ VAR

Fuhşa aracılık yaptığı iddia edilen şüphelilerin telefonda görüştükleri kişilerle "iyi inşaat işçisi var", "güzel inşaat işçisi geldi" şifreleriyle irtibat kurdukları tespit edildi. Şüphelilerin polise yakalanmamak için kiraladıkları evleri kısa sürede değiştirdikleri belirlendi.

KADINLAR İŞLEMLERİ BİTİNCE SINIR DIŞI EDİLECEK

Polis ekiplerinin operasyon kapsamında 50'ye yakın kişinin de ifadesine başvurduğu belirtildi. Yabancı uyruklu 4 kadının işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Fuhuş yaptığı iddia edilen bir kadın ile fuhşa yer temini ve aracılık ettiği öne sürülen 10 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: haberinburada