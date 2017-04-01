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fujifilm ınstax mini 9, resmi olarak satışa sunuluyor

FUJİFİLM INSTAX MİNİ 9, RESMİ OLARAK SATIŞA SUNULUYOR

Selfie çekmeyi seven fotoğrafçıların tercih edebileceği Fujifilm Instax Mini 9, resmi olarak satışa sunuluyor. İşte cihazın temel özellikleri ve fiyatı.

Tarih : 01 Nisan 2017, 09:42
Puan Ver : Fujifilm Instax Mini 9, Resmi Olarak Satışa Sunuluyor(9/10)7


Selfie çekmeyi seven fotoğrafçıların tercih edebileceği Fujifilm Instax Mini 9, resmi olarak satışa sunuluyor. İşte cihazın temel özellikleri ve fiyatı.



Günümüzde akıllı telefonlar ve tabletler gelişmiş kameraları ile oldukça başarılı  fotoğraflar çekebiliyor. Ancak yine de fotoğraf çekim işini telefona değil, bunun için üretilmiş olan fotoğraf makinelerine emanet eden kullanıcılar var. Fotoğraf alanında faaliyet gösteren Fujilm'inürünleri de genelde fotoğraf tutkunlarına hitap ediyor. Firma yeni ürünü, Fujifilm Instax Mini 9‘yi resmi olarak satışa sunuyor.



Fujifilm'in yeni fotoğraf makinesi, çektiği fotoğrafı anlık olarak çıktı alabiliyor. Bu da retro tutkunu fotoğrafçılar ve dijital yerine analog albüm tercih edenler için büyük bir fırsat. Tabii cihazın dijital kayıt yapmayıp film kullanması, daha masraflı bir yöntem olduğundan doğru fotoğraf çekmenin önemi artıyor. Cihazda bir selfie aynası bulunuyor. Böylelikle kadrajı görme imkanı sağlanıyor. High-keymodu ile fotoğraftaki gölgeler azaltılabiliyor.



Instax Mini 9, diğer Instax modellerine benzer özelliklere sahip. Cihazı kullanmak için Instaxfilmleri gerektiriyor. Bu da her fotoğrafın bir maliyeti olduğu anlamına geliyor. Ancak bu işi bir hobi olarak görürseniz şık ve renkli görünümüyle tercih edilebilir makine olduğunu belirtelim.



Fujifilm Instax Mini 9, Nisan ayında 5 farklı renk seçeneğiyle ABD ve Kanada'da 70dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.



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