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fularlı kızı anmaya çalışan 2 pkk yandaşı tutuklandi

FULARLI KIZI ANMAYA ÇALIŞAN 2 PKK YANDAŞI TUTUKLANDİ

Gezi eylemleri sırasında Antalya'da karıştığı olaylarda "Kırmızı fularlı kız" olarak tanınan ve geçtiğimiz ay PKK saflarında savaşırken Rakka'da öldürüldüğü ortaya çıkan Ayşe Deniz Karacagil için düzenlenen anma eylemine katılan 2 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 12:56
Puan Ver : Fularlı Kızı Anmaya Çalışan 2 Pkk Yandaşı Tutuklandi(5/10)4


İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, önceki gün Kadıköy'de düzenlenen, Ayşe Deniz Karacagil'i anma eyleminde terör örgütü propagandası yapıldığı belirlenince harekete geçti. Operasyonda G.K. ve A.D.E. gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.



Şüphelilerin katıldığı programda anma etkinliği düzenlenen Ayşe Deniz Karacagil,  Gezi eylemleri sırasında Antalya'da gözaltına alınmıştı. Dört ay hapis yattıktan sonra serbest kalan Karacagil hakkında, terör örgütüne üye olmak, kamu malına zarar vermek, kamu görevlilerine karşı gelmek 24 yıldan 98 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Boynuna taktığı kırmızı fular sebebiyle "Kırmızı fularlı kız"  olarak adlandırılan Karacagil'in Suriye'ye kaçtığı belirlenmişti. Terör örgütü PKK kamplarında eğitim aldığı ve örgüt elebaşı Murat Karayılan'ın himayesine girdiği tespit edilen Karacagil, Rakka'da MLKP saflarında çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.



 



kaynak:milliyet








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