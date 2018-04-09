Adana'da kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma" suçundan tutuklu yargılandığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın 6 kaçak yurdu kapatıldı.

SOSYAL MEDYADAN ALGI OLUŞTURDULAR

Sosyal medyadan kapatılan yerlerin yurt değil de ev olduğu yönünde yayınlar yapılınca polis yaptığı çalışmada, bu yurtlara ailelerin yerleştirildiği ve bu kişilerin de örgüt elemanı olduğunu ortaya çıkardı.

33 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na 30 Ocak'ta "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma" suçundan 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yönetici ve üyesi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

6 GİZLİ BARINMA MERKEZİ ORTAYA ÇIKTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü; 'Suç Örgütü Soruşturması' kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 31 Mart'ta geçici olarak kapatılan, Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından da 'kayyum' atanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın özel olarak yetiştirdiği kız ve erkek öğrenciler için kentin en merkezi 6 noktasında gizli barınma merkezleri oluşturduğu ortaya çıktı.

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESPİT ETTİ, EMNİYET MÜHÜRLEDİ

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce görevlendirilen bir müfettiş ile polis, Furkan Vakfı'na ait olan yurtları tek tek tespit edip, bunları rapor haline getirdi. Söz konusu rapor üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kapsamlı bir soruşturma başlatıp, ilçe milli eğitim müdürlükleriyle de ortak bir çalışma yürüttü.

KONTRAT YAPARAK EV İZLENİMİ OLUŞTURULDU

2012 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne herhangi bir yurtlarının bulunmadığı yönünde bildirimde bulunan Furkan Vakfı'nın, 2013 yılında 'kaçak' olduğu tespit edilen yurtları, eşyalı olarak her biri yıllığı 3 bin liraya kiraya verilip, kontratların yapılarak, buralara 'ev' izlenimi verilip, kapatılmasının engellendiği belirlendi. Vakfa ait olan bu binalar için tam bir gizlilik içinde hareket edildiği, hatta öğrencilerin bir dizi tedbir aldığı ortaya çıktı.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Polis, alınan tüm bu tedbirlere rağmen, 6 Nisan'da harekete geçti. Seyhan'a bağlı Yeşilyurt, Bahçelievler, Karasoku ve Ulucami mahallelerinde 5, Çukurova'ya bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bir olmak üzere toplam 6 kaçak öğrenci yurdunda kalan öğrenciler önce tahliye edildi, sonrasında da zabıta ekipleri ev görünümlü kaçak yurtları tek tek mühürledi.

Kaynak: haberinburada